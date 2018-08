Roma – Ci sono storie bellissime che non hanno età, è questo il caso di The Dam Keeper, toccante corto candidato agli Oscar 2015 come miglior cortometraggio animato. Ma procediamo con ordine, se non ne avete mai sentito parlare correte a vederlo. Il protagonista è il solitario Pig, impegnato a salvare il suo villaggio da una nebbia oscura prendendosi cura ogni giorno del mulino a vento. Orfano e isolato dagli altri coetanei, Pig stringe amicizia con Fox, una volpe che ama disegnare.

Gli autori, Robert Kondo e Daisuke “Dice” Tsutsumi, sono stati per anni Art director ai Pixar Animation Studios prima di fondare Tonko House, il loro studio d’animazione, con cui hanno prodotto il progetto originale The Dam Keeper.