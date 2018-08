LIDO DI VENEZIA – Intrighi, amore saffico, malignità e astuzia. Tutto questo per conquistare il posto da ‘favorita’. Questi sono gli ingredienti che rendono accattivante The Favourite (La Favorita) di Yorgos Lanthimos, in concorso alla 75esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, che si terrà fino all’8 settembre al Lido di Venezia. Alla corte della capricciosa regina Anna, interpretata da Olivia Colman, ci sono le pretendenti per il posto da “favorita”: Abigail, interpretata da Emma Stone, e Lady Sarah, interpretata da Rachel Weisz.

“Mi è piaciuto fare sesso con Emma Stone“, ha dichiarato la Colman in conferenza stampa. “Anche a me è piaciuto farlo con te”, risponde la Stone. Preparare un the alla regina o dare da mangiare ai suoi conigli non è l’unico hobby di Abigail e Sarah. Una ‘queen’ viziata e sola con un potere incapace di gestire è difficile da soddisfare. Ma le due astute donzelle hanno saputo toccare i tasti giusti del corpo della regina. Stuzzicare la libido di Anna è per loro il biglietto di sola andata per ottenere quanto sperato: Abigail, una nobile caduta in bassa fortuna, vuole riottenere il suo titolo sposando un sangue blu. Lady Sarah, invece, soddisfare la sete di potere. Il risultato? Il regista greco mostra al pubblico tre donne fantastiche e al tempo stesso orrende come ogni essere umano, come le ha definite lui stesso. Lanthimos porta sul grande schermo un dramma in costume tanto divertente quanto cinico.