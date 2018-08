Matrimonio Ferragnez: i VIP attesi a Noto per il “Royal Wedding” all’italiana

Altro che Meghan e Harry. E’ quello di Chiara Ferragni e Fedez il vero matrimonio dell’anno. Il Royal Wedding all’italiana sarà celebrato a Noto alle 18.00 del 1 settembre con rito civile, seguito da un ricevimento da favola nella splendida cornice della “Dimora delle balze”, trasformata in una piccola Coachella con tanto di ruota panoramica.

Sarà il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, ad unire i Ferragnez.

La vigilia delle nozze non sarà una semplice serenata, ma un vero mega party con tanti ospiti VIP.

Sono tante le celebrità attese oggi a Noto, che per l’occasione è stata blindata.

La location per la festa è Palazzo Nicolaci, che dalla 18 si trasformerà in un ritrovo di VIP di tutto il mondo.

Tra questi, l’ereditiera Paris Hilton, il rapper J-Ax, la modella Bianca Balti, Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Mika, Ilary Blasi con Francesco Totti, Bebe Vio, Dua Lipa, Ursula Corbero, le influencer Chiara Biasi e Veronica Ferraro, il make-up artist Manuele Mameli, lo youtuber Luis Sal.

Le damigelle di Chiara saranno le sorelle Francesca e Valentina Ferragni, con le amiche Pardis Zarei, Veronica Ferraro, Martina Maccherone e Michela Gombacci.

Chiara vestirà un abito da sposa Dior, mentre Fedez ha optato per Versace.

Nel frattempo anche Noto si prepara per l’evento. Per strada gireranno le mascotte giganti di Chiara e Fedez, già diventate popolari sui social.