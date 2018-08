Ghali in Tour, annunciata la data zero a Mantova

Fa rap da quando di anni ne aveva 11, suonando nella sua stanza con una webcam e Acid Pro, nei parchetti e in qualche crew. Le sue canzoni sul canale YouTube “Ghali” , fino al 3 ottobre del 2016, non sono mai state in vendita su piattaforme digitali. È con il singoloche il rapper sbarca su spotify ed è così che inGhali ha un’etichetta tutta sua, lae una linea di abbigliamento, lae ancora è suo il canale YouTube Sto Magazine , che raccoglie le interviste ai rapper più interessanti del momento.