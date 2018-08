Venezia75, A Star Is Born. Gaga: “A mio agio senza trucco grazie a Bradley”

Ecco la tracklist del film in pre-order nei digital store:

1. Intro

2. Black Eyes

3. Somewhere Over The Rainbow

4. Fabolous French

5. La vie en rose

6. I’ll wait for you

7. Maybe it’s time

8. Parking lot

9. Out of time

10. Alibi

11. Trust me

12. Shallow

13. First stop, Arizona

14. Music to my eyes

15. Diggin’ my grave

16. I love you

17. Always remember us this way

18. Unbelievable

19. How do you hear it?

20. Look what i foud

21. Memphis

22. Heal me

23. I don’t know what love is

24. Vows

25. It that al right

26. SNL

27. Why did you do that?