Mangeresti una tarantola fritta? Ecco i 10 cibi più disgustosi del mondo

Altro che stomaco d’acciaio!

Chi ha la fortuna di girare il mondo saprà che Paese che vai… piatto che trovi.

E alcune prelibatezze locali, bhé, non sempre sono ciò che ci aspettiamo.

Vero è che non puoi visitare un posto senza degustarne le specialità…. ma riusciresti a mangiare una tarantola fritta o biscottini alle vespe?

Ecco alcuni dei cibi più strani del mondo… almeno per gli occhi.

Chissà se il loro sapore è altrettanto “disgustoso” per il nostro palato.