Nuova edizione del Tg Diregiovani

Nuova Zelanda, gatti al bando per garantire la biodiversità

Uccelli e roditori in pericolo per colpa dei gatti. Per questo motivo un paesino della Nuova Zelanda ha proposto di mettere al bando tutti i felini. Maui conta appena 35 abitanti, ma vanta oltre 150 specie protette, alcune di queste a rischio cperché prede dei gatti. Il consiglio regionale ha quindi proposto un progetto per salvaguardare la biodiversità locale. Il programma prevede la sterilizzazione dei felini domestici, un microchip, la registrazione e il divieto categorico di prendere con sé un nuovo gatto in caso di morte del precedente.

Teen Titans GO!, supereroi al cinema dal 6 settembre

Arriva al cinema il 6 settembre “Teen Titans GO! Il Film”, pellicola tratta dalla popolare serie animata di DC e Cartoon Network. Robin, Stella Rubia, Beast Boy, Cyborg e Corvina sbarcano per la prima volta sul grande schermo, con una storia fresca, irriverente e scherzosa, ricca di musiche, nel puro stile dei supereroi. I Teen Titans cercheranno di diventare delle star a tutti gli effetti. Ma quando il gruppo viene ingannato da un Super-Cattivo e dal suo diabolico piano per conquistare la Terra, le cose si metteranno davvero male.

Riapre oggi l’Auditorium Parco della Musica di Roma

Riapre oggi al pubblico il Parco della Musica e dal 5 settembre riprendono le molteplici attività della Fondazione Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica. Si riparte con il primo appuntamento di Jammin’, che dedica 5 appuntamenti ai gruppi emergenti e alla scoperta di nuovi talenti. Si apre anche una nuova stagione di grandi concerti tra i quali Ben Harper, Morcheeba e Malika Ayane. Non solo musica. Dal 20 al 23 settembre i giardini pensili saranno nuovamente invasi da alcuni tra i migliori chef della capitale per il festival Taste of Rome.

Boy de Chanel, la linea make up su misura per lui

Che l’uomo oggi sia talvolta più vanesio della donna è ormai assodato e Chanel lo sa benissimo. La maison francese sta infatti lanciando sul mercato una linea cosmetica fatta apposta per lui. Niente a che vedere con la miriade di prodotti dedicati all’universo femminile, “Boy de Chanel” propone al momento soltanto tre prodotti. Un fluido colorato, un balsamo labbra e una stilo per le sopracciglia. I prodotti saranno disponibili in Italia a partire da novembre.

Evento Apple il 12 settembre per i nuovi iPhone e Watch

E’ il 12 settembre il giorno scelto da Apple per presentare al mondo la nuova linea di iPhone e Apple Watch. L’evento speciale si svolgerà a Cupertino, California e, come sempre, sarà possibile seguirlo in diretta streaming sulla pagina dedicata. Sono tante le indiscrezioni trapelate negli ultimi mesi, ma nessuna di queste è stata confermata. Si parla di tre nuovi modelli di iPhone, e di un una versione di Apple Watch più grande, con quadrante edge-to-edge senza cornice.

3 settembre 2018