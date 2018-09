Bella Thorne in ‘Sei ancora qui’, dal 27 settembre al cinema

ROMA – Bella Thorne e il regista Scott Speer, dopo il grande successo de Il sole a mezzanotte, tornano a lavorare insieme e questa volta lo fanno con un thriller basato sull’omonimo romanzo young adult di Daniel Waters che in Italia sarà edito da Sperling & Kupfer. Ecco le prime immagini del film Sei ancora qui – I still see you, in sala dal 27 settembre distribuito da Eagle Pictures.