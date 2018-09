Salve, ho alcuni dubbi. Premetto che sono una ragazza vergine e che soffro di amenorrea secondaria, per cui dopo vari controlli mi è stata prescritta la pillola Lusinelle. Dopo un periodo di interruzione adesso ho ricominciato l’assunzione di questa pillola e la prendo già da tre mesi, puntuale ogni sera alle 21:00. Nel mese di agosto ho avuto episodi di petting con il mio ragazzo in cui ci sono stati inizialmente dei contatti tra genitali esterni, poi c’è stato un breve tentativo di penetrazione ma non essendo io pronta per fare questo passo ho pensato bene di allontanarmi subito. Da quel giorno in poi ho vissuto ogni giorno della mia vita nel terrore di una presunta gravidanza nonostante io sappia come avviene la fecondazione. Sono alle prime armi e mi chiedevo se la contraccezione della pillola avesse sin da subito effetto nonostante non sia stata assunta dal primo giorno di ciclo naturale visto che io non ho il ciclo. E tra le altre cose oggi sarebbe dovuto essere il mio primo giorno di ciclo e sto avendo delle macchie marroni, ancora niente ciclo. Devo preoccuparmi? So che può essere un dubbio assurdo ma sono una persona parecchio ansiosa e il fatto che il ciclo non si sia ancora presentato mi preoccupa molto, specialmente dopo aver trascorso un mese infernale. Spero possiate tranquillizzarmi e mi scuso per essermi dilungata.

Mary

Cara Mary,

di solito la pillola è attiva immediatamente se presa dal primo giorno di ciclo, ma nel tuo caso non è stato così poichè soffri di amenorrea. Non ci hai detto se in questi mesi le mestruazioni siano arrivate durante l’intervallo d’interruzione, ad ogni modo, dopo il primo mese, dovresti essere coperta.

In realtà il problema non sussiste poichè sei vergine e non hai avuto rapporti ma solo petting, quindi non c’è alcun rischio gravidanza.

Lo spotting che si presentato potrebbe essere un principio di ciclo, quindi riteniamo che tu possa tranquillizzarti, ad ogni modo, ti consigliamo di consultare sempre il medico che ti ha in carico poichè conosce bene la tua situazione.

Un caro saluto!

3 settembre 2018