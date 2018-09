On line il bando del Servizio Civile per la selezione di 53.363 giovani

ROMA – E’ on line il bando per la selezione di 53.363 giovani da impegnare in 5.408 progetti che saranno realizzati, tra il 2018 e il 2019, su tutto il territorio nazionale e all’estero.

La campagna prende ispirazione dalla “storia” del video vincitore del concorso bandito nel 2017 dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – riservato a volontari di servizio civile – per la realizzazione degli spot 2018.

Cinque ragazzi, cinque amici, si incontrano in un bar e si raccontano la propria esperienza, il proprio vissuto, come qualcosa di unico e straordinario che altro non è che il loro impegno di volontari del servizio civile.

Lo spot ha come obiettivo prioritario diffondere la conoscenza del Bando volontari 2018, per consentire al maggior numero possibile di giovani di partecipare alle selezioni.