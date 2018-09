MILANO – “L’impegno nelle scuole è la più grande eredità che ci ha lasciato Carlo Alberto dalla Chiesa”, così il procuratore capo della Repubblica di Torino Armando Spataro durante la commemorazione tenutasi a Milano in occasione del 36esimo anniversario dell’uccisione di Carlo Alberto dalla Chiesa, prefetto di Palermo, di sua moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente di scorta Domenico Russo.

Parole di ricordo e memoria viva pronunciate di fronte al folto pubblico che si è riunito ieri, 3 settembre, ai piedi del Monumento al Carabiniere eretto nella centralissima piazza Diaz.

“Era persona di estrema correttezza, capace di rispettare le competenze di tutte le istituzioni che operavano nel contrasto alle criminalità organizzate. Un uomo al quale dobbiamo tanto. Il primo uomo con responsabilità istituzionale a recarsi nelle scuole a spiegare cos’è la mafia. E nessuno lo può ricordare con atteggiamento retorico”.

La retorica della memoria e nell’impegno è proprio il pericolo da cui il procuratore vuole mettere idealmente in guardia il mondo dell’antimafia, dai magistrati ai giornalisti ai politici ai membri delle associazioni, rimarcando invece come la direzione da seguire sia quella della conoscenza: “Dalla Chiesa, Falcone, Borsellino sono persone che hanno voluto conoscere e capire con ostinazione. I ragazzi sappiano che la strada può essere più lunga, purché si rispetti la dignità altrui. Compresa quella dei migranti. E basta con le bugie come quelle che vogliono la mafia gestire il traffico di immigrati clandestini che sono terroristi”.