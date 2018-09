Al via a Bologna la Summer School: “Innovation, Insitutional Change and Intellectual Property Rights”

ROMA – E’ iniziata ieri, a Bologna, la Summer School frutto del progetto congiunto tra UNIBO Università di Bologna e CUPL China University of Political Science and Law di Pechino sui temi dell’innovazione d’impresa, del cambiamento istituzionale e dei diritti di proprietà intellettuale tra normativa europea e cinese. Al programma di studio si aggiungono un workshop e due tavole rotonde con la partecipazione di docenti universitari ed esperti di business intelligence italiani e cinesi. Didattica ed eventi si svolgono in inglese.

La Summer School organizzata da SDIC (https://www.sdic-school.org/), che si svolgerà dal 3 al 10 settembre 2018 a Bologna a Palazzo Malvezzi, mette a fuoco i temi della globalizzazione e del cambiamento strutturale; le dinamiche dell’innovazione, delle politiche industriali e della domanda di lavoro qualificato in Europa e in Cina; i diritti di proprietà intellettuale (IPRs), con un’analisi comparativa tra normativa europea e cinese.

L’attività didattica verrà svolta da economisti, giuristi ed esperti di business intelligence italiani e cinesi. Gli studenti partecipanti provengono dalla Cina, dall’Italia e da altri paesi mediterranei.

In parallelo con la Summer School avranno luogo un workshop sulle politiche dell’innovazione nella seconda fase della globalizzazione e nel contesto di Industry 4.0, e due tavole rotonde sull’impatto degli IPRs sull’impresa, a cui parteciperanno imprenditori ed esperti, oltre ad accademici di UNIBO, CUPL e Peking University:

La tavola rotonda di mercoledì 5 settembre 2018, dalle 14:30 alle 17:30, a Palazzo Malvezzi in Via Zamboni 22, “Varie percezioni dell’innovazione e dei diritti di proprietà intellettuale a livello di impresa” vedrà la partecipazione insieme agli altri esperti, di Riccardo Illy (Gruppo Illy, sponsor dell’iniziativa) .

Sabato 8 settembre 2018, presso Palazzo Pepoli, Via Castiglione 8, si svolgerà dalle 9:30 alle 12:30 un workshop di ricerca “Teorie e fatti a sostegno delle politiche industriali e dell’innovazione” seguito da una seconda Tavola rotonda su “Innovazione e IPRs” dalle 14.30 alle 17.30.