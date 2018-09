“Lo zoo che vorrei”, invasione di animali giganti al Forum Palermo

Un viaggio in giro per il mondo alla scoperta di 144 specie di animali provenienti da Africa, Europa, Asia, America, Oceania ed Antartide.

Al centro commerciale Forum Palermo è arrivato “Lo zoo che vorrei. Animali in libertà”, una spettacolare attrazione itinerante che vede come protagonisti animali di peluche a grandezza naturale.

Giraffe, zebre, leoni, elefanti, fenicotteri, coccodrilli, orsi polari, ma anche tigri, panda, pinguini, rettili e volatili potranno essere ammirati da sabato 1 settembre a domenica 16.

Un percorso unico con una mostra 144 animali di peluche realizzati con materiali di riciclo allestito a piazza Fashion su un’area di circa 300 metri quadrati.