Il Terzo Settore guarda al Digitale: in arrivo due giorni tra formazione e approfondimenti

ROMA – Anche la seconda edizione del D4NP – Digital For Non Profit, attesa il 21 e 22 Settembre a San Patrignano, promette un faccia a faccia concreto con il Terzo Settore, motore che sta puntando forte su innovazione e digitale. Due giorni tra formazione su digital marketing e digital fundraising – firmata Search On Media Group, gruppo ideatore del D4NP – e approfondimenti portati da realtà, ONP ed esperti del settore di rilevanza nazionale.

Dopo aver raggiunto nella passata edizione oltre 600 presenze, ospitato gli interventi di personalità del mondo delle istituzioni – tra cui la Vice Ministra dello Sviluppo Economico Teresa Bellanova -, di realtà non profit come Oxfam e Dynamo Camp e importanti realtà corporate come IGPDecaux, Generali e Seeds&Chips, ritorna D4NP – Digital For Non Profit, per la prima volta su due giorni.

La firma sull’evento che per il secondo anno farà il punto sullo stato dell’arte del digitale nel mondo Non Profit è di Search On Media Group, che ha riconosciuto anche per questa 2^ edizione la Comunità San Patrignano come partner ideale per dar vita all’evento.

“‘Terzo Settore, atto secondo’. Potremmo rinominare così la fase attuale in cui si trova il mondo Non Profit, a un anno dall’applicazione della Riforma del Terzo Settore. Di fronte abbiamo un comparto che, dall’ultimo censimento ISTAT, si presenta con un +11,6% di realtà Non Profit apparse sullo scenario e che stanno determinando un impatto importante anche sull’occupazione, con +15,8% di lavoratori dipendenti tra le loro fila. Quel che più fa pensare, è il sentimento positivo condiviso da circa il 20% di giovani intervistati in un’indagine condotta da SWG, secondo cui la Riforma sta aprendo le porte a una nuova stagione del Terzo Settore, in grado di rappresentare un’alternativa al paradigma economico attuale”, ha specificato Cosmano Lombardo, ideatore D4NP e CEO di Search On Media Group.

“A che punto siamo? Anche quest’anno al D4NP tracceremo una doverosa coordinata sullo stato del digitale nel mondo non profit; ‘doverosa’ in riferimento a questo promettente percorso intrapreso, tanto dalle aziende quanto dai professionisti che operano all’interno del settore: due giorni che rispondono alla necessità di contribuire alla formazione sugli strumenti del digitale e ad alimentare il processo di trasformazione innovativa, elementi che stanno chiamando urgentemente in causa il comparto del non profit”, ha concluso.