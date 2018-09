Emis Killa torna live con il “Supereroe Tour”

Dopo le due anteprime del 12 ottobre a Milano e del 13 ottobre a Roma, andate sold out in poche settimane, EMIS KILLA, uno degli artisti rap più affermati del panorama musicale italiano, torna live con il nuovo “SUPEREROE TOUR”. L’artista si esibirà di nuovo a Milano (domenica 9 dicembre 2018) e Roma (mercoledì 12 dicembre 2018), per poi incontrare il suo pubblico a Firenze (giovedì 13 dicembre 2018), Bologna (venerdì 14 dicembre 2018) e Torino (venerdì 14 dicembre 2018).



In autunno, l’artista pubblicherà il suo nuovo, attesissimo album, intitolato “Supereroe”.

Supereroe



“Rollercoaster” (Carosello Records) è il suo ultimo singolo certificato disco d’Oro digitale, disponibile dall’8 giugno negli store digitali di tutto il mondo e in alta rotazione radiofonica, con oltre 14,3 milioni di stream su Spotify. Il grande ritorno di Emis Killa con “Supereroe”, arriva a due anni di distanza da “Terza Stagione”, il suo terzo album in studio, che esordisce al 1° posto della classifica ufficiale degli album più venduti in Italia e conquista la certificazione Oro.



A questo, seguono le hit “Linda” (ottobre 2017), certificata disco di Platino digitale, e “Serio” (febbraio 2018), singolo disco d’Oro digitale, che raggiunge da subito i vertici della classifica Top 50 di Spotify.

