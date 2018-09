Rainbow MagicLand, sabato 8 settembre special party

Dalle 23.00, inoltre, salirà in consolle una vera star della musica house, Nicola Pigini DJ, 3° classificato al The Italian Dj Contest indetto dalla Pioneer nel 2014 e produttore del singolo “Do u wanna get house”. Nel 2017 ha stabilito un record: un dj-set di 24 ore no-stop; ha prodotto il singolo Milkshake cantato dalla statunitense Envi Royal, che ha scalato le classifiche mondiali e quest’anno è stato il Dj ufficiale del Giro D’Italia. A scaldare la notte stellata di Rainbow MagicLand non mancherà un tocco femminile in compagnia della bellissima attrice e modella di origine venezuelana Barbara Clara e con il super dj set per ballare fino alle 02.00 del mattino.

Attrazioni originali e spettacoli per grandi e piccini, la sera tanta buona musica: Rainbow MagicLand è tutto questo e altro ancora alla tariffa speciale di € 9,90 acquistando il biglietto online e alle casse del Parco. Nel biglietto è compreso l’ingresso al Parco a partire dalle 18.00 (con attrazioni aperte fino a mezzanotte) e la musica dance per ballare e divertirti fino alle 02.00 del mattino!