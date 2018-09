Slender Man, l’incubo diventa reale nella nuova CLIP

“Queste quattro ragazze decidendo di evocare Slender Man, credono che non possa succedere nulla ma ovviamente una settimana dopo iniziano a percepire alcuni segnali – dice la protagonista del film Joey King (The Kissing Booth), che aggiunge – è un accumulo graduale di tensione veramente spaventoso. Non viene colpito il pubblico subito nei primi venti minuti, osservi le vite di queste quattro amiche mentre i loro mondi iniziano a sgretolarsi e la disperazione prende il sopravvento”.