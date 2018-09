ROMA – Non è negando diritti ad altre persone che riusciremo a difendere i nostri. È il messaggio che Emergency griderà a gran voce dall’Incontro Nazionale 2018. Nata 24 anni fa in Italia per offrire nel mondo cure gratuite e di qualità alle vittime della guerra e della povertà, tra il 1994 e il 2018 Emergency ha curato gratuitamente nei suoi ospedali, centri sanitari, poliambulatori e centri di riabilitazione oltre 9 milioni di persone.

Venerdì 7 e sabato 8 settembre il 17° Incontro Nazionale di Emergency riunirà a Trento volontari e cittadini per parlare #diguerraedipace: conferenze e spettacoli per riflettere sulle migrazioni in corso, sull’innalzamento di muri, sulla perdita di umanità, sulla strumentalizzazione della paura e la rimozione della memoria. A questo link il programma completo.

Sarà possibile seguire alcuni eventi anche in diretta web sulla pagina Facebook Emergency, sul canale Youtube dell’organizzazione e sui grandi network editoriali e media digitali che vorranno trasmettere l’evento. Basta richiedere a info@fattorec.it il semplice codice embed gratuito di YouTube Live da inserire per visualizzare lo schermo della diretta.

Ad aprire l’incontro venerdì 7 settembre alle ore 21.15 dall’Auditorium Santa Chiara di Trento “Uno straccio di umanità” con il chirurgo e fondatore di Emergency Gino Strada, il Presidente di Emergency Rossella Miccio, il Sindaco di Riace Mimmo Lucano e la giornalista d’inchiesta Amalia De Simone. A seguire “Canzoni contro l’odio” con Neri Marcorè. Voci e chitarre di Giua, Pietro Guarracino, Vieri Sturlini.

Sabato 8 settembre alle 10.05 dal Teatro Sociale di Trento “La mancata accoglienza e i valori negati” con lo storico e saggista Luciano Canfora. A seguire, alle 12.05 “La costruzione della crisi dei migranti nei media” con il direttore del TG LA7 Enrico Mentana.

Il pomeriggio alle 15.05 “Verso una nuova resistenza” con il chirurgo e fondatore di Emergency Gino Strada. La sera dalle ore 21.15 spazio al tradizionale Concerto per Emergency. Sul palco allestito in piazza Fiera: Fiorella Mannoia, Nek, Ermal Meta, Fabrizio Moro e Stefano Cenci Social Band feat. Frances Alina Ascione. Condurrà Carolina Di Domenico.