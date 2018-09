Il docufilm della Bonavina è il secondo della trilogia Expedition, prodotta da Omnia Gold Studios Production in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la NASA. Il primo capitolo, dal titolo ‘Expedition’, è stato presentato alla 74esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia ed ha come protagonista Nespoli, in orbita per la missione Vita dell’ASI. In questa occasione, l’astronauta dell’ESA ha sfilato sul tappeto rosso in collegamento dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Dalla Via Lattea al lungomare Guglielmo Marconi. Alla presentazione di ‘Lunar City’, due ospiti d’eccezione: gli astronauti italiani Paolo Nespoli e Roberto Vittori, che hanno sfilato per la prima volta sul tappeto rosso.