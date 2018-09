Fuori il 14 settembre “Suonato”, il nuovo disco di Emilio Stella

Roma – Ironico, irriverente e indipendente Emilio Stella, romano di “Pomezia”, scrive e canta quello che vede e che vive. Sulle scene dal 2011, il cantautore sta per tornare con il nuovo album “Suonato”, in uscita il 14 settembre per Goodfellas.

Il nuovo lavoro discografico è anticipato dal singolo “Attenti al cool”, «una fotografia dell’epoca in cui viviamo, – racconta il cantante – “Attenti” è un imperativo, constatazione di come ognuno di noi, presti attenzione alle mode del momento, diventandone schiavo più o meno consapevole. In altri passaggi invece, la parola “Attenti” diventa un monito, un avvertimento a non dimenticarci chi siamo dietro le nostre apparenze, figlie di un tempo in cui l’omologazione e il consumismo sono portati a livello estremo dall’avvento dei social e dal loro consolidarsi nel tessuto sociale». Nel videoclip, uscito a giugno, appare persino Rocco Siffredi.