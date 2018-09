Iron Fist 2 disponibile da oggi su Netflix

E’ disponibile da oggi su Netflix la seconda stagione di Iron Fist, serie televisiva basata sul personaggio omonimo della Marvel Comics.



Finn Jones torna ad interpretare Danny Rand, diventato il protettore di New York dopo gli eventi narrati in The Defenders.



Ambientata nel Marvel Cinematic Universe, condividendo la continuità con i film e le altre serie televisive del franchise, la nuova stagione è composta da un totale di10 episodi.

Nel cast:

Finn Jones – Danny Rand / Iron Fist, Jessica Henwick – Colleen Wing, Tom Pelphrey – Ward Meachum, Jessica Stroup – Joy Meachum, Sacha Dhawan – Davos, Alice Eve – “Typhoid Mary” Walker, Simone Missick – Misty Knight.