Mattel punta a Hollywood e annuncia la sua divisione film

Mattel punta ad Hollywood. La società di giocattoli ha annunciato la creazione di Mattel Films, una nuova divisione focalizzata sullo sviluppo e la produzione di pellicole basate sugli iconici franchise dell’azienda.



La produttrice Robbie Brenner, candidata all’Oscar per Dallas Buyers Club, è stata scelta per guidare Mattel Films come produttore esecutivo.



”Generazioni di bambini nel mondo sono cresciuti con con un profondo legame con i marchi e i personaggi di Mattel” ha spiegato la Brenner. “Ci sono molte storie da raccontare e immaginazioni da catturare”.