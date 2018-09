Heidi Bienvenida, dal 14 settembre il cd per cantare con la protagonista

Nel posto che vorrai contiene 25 canzoni originali della serie, compreso la sigla nella sua versione completa “Nel posto che vorrai”, corredata dal testo italiano e cantata dalla talentuosa Deborah Iurato, già vincitrice di Amici 2014, sul podio con Giovanni Caccamo al Festival di Sanremo del 2016 e vincitrice della sesta edizione del programma Tale e Quale Show.

Tutti i fan che acquisteranno l’album entro fine Ottobre, inoltre, troveranno al suo interno un cruciverba: risolvendolo, potranno partecipare al concorso per incontrare la protagonista di Heidi Bienvenida, Chiara Francia, in un mini live che si terrà in Italia; anche i meno fortunati potranno assistere al mini live in diretta streaming inserendo un codice presente nel cd.