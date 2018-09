Su MTV – il brand iconico di Viacom International Media Networks Italia presente in esclusiva su Sky al canale 130 – è in arrivo una grande sorpresa per tutti i fan di Emma Marrone!

Domenica 9 settembre, infatti, alle 20.00 il canale trasmetterà “MTV HOUSE OF FANS: EMMA”, un docu-reality per raccontare il rapporto speciale tra Emma e i suoi fan che si sono sfidati e messi in gioco per un’occasione esclusiva che solo MTV offre.

Nei mesi scorsi i fan di Emma hanno caricato dei video di presentazione autoprodotti sul sitowww.mtv.it/emma per invitare la loro beniamina nella propria casa: un’opportunità unica per conoscerla e assistere a un concerto esclusivo nel loro salotto. Emma ne ha scelto soltanto uno e, mentre prenderà questa decisione, vedremo alcuni di loro prepararsi per riceverla nel salotto di casa, insieme alle loro famiglie e ai loro amici. A quale porta busserà Emma, coronando il sogno più bello di ogni fan di un artista?

Ma non è finità qui! Lo speciale “HOUSE OF FANS LIVE: EMMA” con la performance completa di Emma nel salotto del vincitore andrà in onda in anteprima assoluta giovedì 13 settembre alle 21.00 su MTV Music (canale 704 di Sky) mentre sabato 15 settembre alle 15.00 sarà in onda su VH1 (canale 67 del dtt) seguito, alle 15.30, dalla rotazione musicale “Best of Emma” con i migliori video dell’artista.