Tiziano Ferro feat Tiromancino in “Per me è importante”

Anche Tiziano Ferro è tra glia artisti che hanno collaborato in “FINO A QUI”, il nuovo album dei Tiromancino in uscita il prossimo 28 settembre. Lo ha svelato il cantante di Latina con un post su Facebook, anticipando il duetto in “Per me è importante”.

Fino a qui è il nuovo album dei Tiromancino per etichetta Sony Music.

Il disco conterrà 4 inediti e 12 brani risuonati, riarrangiati e reinterpretati per l’occasione con tanti ospiti. Con Alessandra Amoroso per “Due Destini” e Luca Carboni per “Imparare dal vento” hanno collaborato anche

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Elisa, Mannarino, Thegiornalisti, Calcutta, Tiziano Ferro e altri da svelare!