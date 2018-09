Uci Cinemas festeggia il 35esimo anniversario di Ken il guerriero

UCI Cinemas si unisce a Anime Factory, etichetta di proprietà di Koch Media, e Yamato Video nella celebrazione del 35° anniversario della nascita del mito Kenshiro in qualità di partner d’eccezione del concorso “Vinci con Ken il guerriero”.

In occasione dell’uscita al cinema di Ken il guerriero – La leggenda di Hokuto (25 e 26 settembre), UCI Cinemas dà la possibilità al suo pubblico di partecipare al grande concorso che vuole celebrare il ritorno della leggenda che ha segnato l’infanzia di intere generazioni.

Partecipare (c’è tempo fino al 26 settembre) è molto semplice. Chiunque acquisti (in prevendita o nei giorni di uscita) un biglietto per la visione del film Ken il guerriero – La leggenda di Hokuto nei 50 UCI Cinemas di tutta Italia, riceverà l’esclusiva locandina “Limited Edition” del film direttamente in cassa.

In caso di prevendita bisognerà presentarsi in cassa, nei 2 giorni di uscita del film (il 25 e il 26 settembre), con la ricevuta dell’acquisto effettuato in precedenza.

Le prevendite per acquistare i biglietti per la visione di Ken il guerriero – La leggenda di Hokuto nei cinema UCI Cinemas sono aperte.

Conservando il biglietto del cinema sarà, poi, possibile recarsi, dal 2 al 14 ottobre, presso gli oltre 360 GameStop Store* di tutta Italia per avere uno sconto di 10 euro sull’acquisto del videogioco Fist of the North Star: Lost Paradise.

Il regolamento e la lista delle sale cinematografiche aderenti all’iniziativa sono disponibili al sito: http://vinciconkenilguerriero.it