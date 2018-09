‘La Valigetta’ a Venezia 75, il corto dà spazio ai giovani

ROMA – Un cast giovane, un finale che ribalterà la storia e un bar. Questo è La Valigetta, il cortometraggio di Alessandro Panza presentato alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia.

9 minuti e 22 secondi che rapiscono lo sguardo del pubblico per poi stravolgerlo. Qui vale il detto “tutto non è mai come sembra“, questa è una delle particolarità del corto. A renderlo ancor più accattivante è il talento di questi giovani attori – Cecilia Napoli, Sebastiano Re, Luca Cesa e Andre Lintozzi – padroni della scena e credibili nel loro ruolo.