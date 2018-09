1° dicembre grande festa del fumetto con il Free Comic Book Day Italia

Roma – Si chiama Free Comic Book Day Italia, la giornata del fumetto gratis, e diventa sempre più grande. L’appuntamento, in calendario il primo dicembre, nasce con lo spirito di introdurre le nuove generazioni alle gioie della lettura, portare in fumetteria nuovi lettori, riportare nei negozi specializzati chi se ne era allontanato e ringraziare in maniera tangibile i rivenditori e i lettori abituali per il loro supporto continuo. Albi creati appositamente vengono distribuiti gratuitamente in libreria, che si trasforma in una grande festa per il mondo della nona arte.

Ad animare questa giornata all’insegna dei grandi fumetti (gratis) ci sono tre importanti case editrici – Panini Comics, RW e Sergio Bonelli – che per la prima volta uniscono le forze dando vita a una festa del fumetto che farà felici tutti gli appassionati italiani.

Il 1° dicembre saranno disponibili, in tutte le fumetterie aderenti all’iniziativa, nove albi speciali a distribuzione gratuitadai contenuti inediti:

AMAZING SPIDER-MAN+AVENGERS, CAPITAN AMERICA+FANTASTICI QUATTRO, BEASTARS, 4 KIDS WALK INTO A BANK di Panini Comics;

DC NATION, VERTIGO PREVIEW, DANA KIDS, DENTRO MARI di RW;

ATTICA di Sergio Bonelli Editore.

La giornata del fumetto gratis, nasce con Panini Comics nel 2016, ottenendo un grande successo: nelle edizioni precedenti ogni anno oltre duecento fumetteriesituate su tutto il territorio nazionale hanno partecipato e contribuito attivamente con il loro impegno al Free Comic Book Day Italia, animato da numerosi eventi nell’evento, con presentazioni, sfilate di cosplayer e autori ospiti nelle fumetterie.

L’elenco completo dei negozi aderenti al Free Comic Book Day Italia sarà comunicato sul numero 327 del mensile di informazione per fumetterie Anteprima, in uscita a novembre, sulle principali testate Marvel e RW di novembre, nonché su tutti i canali social di Panini Comics, RW e Sergio Bonelli Editore.

L’hashtag ufficiale della giornata è #FCBDitalia18!