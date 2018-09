Umani e cani protagonisti di Dog Days, al cinema dal 13 settembre

SINOSSI

Elizabeth (Nina Dobrev) è un’affascinante giornalista single, che deve fare i conti con la chimica che comincia ad instaurarsi con il suo nuovo co-conduttore ed ex star della NFL Jimmy Johnston (Tone Bell), mentre chiede consigli alla terapeuta del suo cane, Danielle (Tig Notaro).

Tara (Vanessa Hudgens) è una barista di tendenza che sogna una vita al di fuori della caffetteria,e ha una cotta per l’eccentrico veterinario, il Dr. Mike (Michael Cassidy), mentre la sua amica Daisy, (Lauren Lapkus), una disperata dog sitter, è innamorata di un cliente che non ha ancora incontrato. Nel frattempo, Garrett (Jon Bass), proprietario del New Tricks Dog Rescue, si strugge d’amore per Tara, mentre cerca di mantenere a galla la sua attività lavorativa in crisi. Ruth (Jessica St. Clair) e Greg (Thomas Lennon), coppia che sta per avere due gemelli, lasciano con riluttanza il loro dispettoso cane alle cure del fratello di Ruth, Dax (Adam Pally), ragazzo irresponsabile e immaturo, che suona in una band con la sua ex fidanzata Lola (Jasmine CephasJones).

Grace (Eva Longoria) e Kurt (Rob Corddry) attendono con ansia l’arrivo della loro figlia adottiva Amelia (Elizabeth Caro), il cui destino inavvertitamente si lega con quello di Walter (Ron Cephas Jones), un anziano vedovo che ha perso il suo carlino in sovrappeso.

Tyler (Finn Wolfhard), il ragazzo che consegna le pizze nel quartiere, fa amicizia con Walter e lo aiuta a cercare il suo amato animale.

Dog Days parla delle connessioni quotidiane tra le persone e i loro cani a LosAngeles,mentre imparano lezioni sulla vita e instaurano nuove relazioni.