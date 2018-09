Alvaro Soler torna con il nuovo album MAR DE COLORES

ROMA – Alvaro Soler torna sulla scena musicale con Mar De Colores, secondo album da solista del principe dei tormentoni estivi. In uscita per Universal Music, il disco contiene 13 tracce: tra queste, la hit dell’estate 2018 La Cintura, Te Quiero Lento, Yo Contigo, Tú Conmigo e Bonita. Il disco vanta di collaborazioni importanti, tra cui Tini, protagonista della serie per teenager ‘Violetta’ e il rapper Flo Rida.

Gli appuntamenti con Alvaro Soler

Soler incontrerà i suoi fan il 15 settembre a La Feltrinelli di Napoli, il 16 settembre alla Mondadori di Milano e il 17 settembre alla Discoteca Laziale di Roma.