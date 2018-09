Quattro bronzi per l’Italia alle Olimpiadi di Informatica in Giappone

ROMA – Si conclude con 4 medaglie di bronzo la partecipazione della squadra italiana composta da Luca Cavalleri, Andrea Ciprietti, Fabio Pruneri e Federico Stazi alle Olimpiadi Internazionali di Informatica, IOI (International Olympiads in Informatics), la piu’ importante manifestazione competitiva per i giovani a livello mondiale.

“I quattro bronzi sono un risultato che ci riempie di gioia e di orgoglio– spiega Maria Assunta Palermo, Direttore generale per gli Ordinamenti scolastici del Miur- Vogliamo congratularci con i nostri ragazzi per questo risultato, hanno portato in alto la bandiera azzurra. La loro competenza, la loro preparazione, il loro talento, la loro passione, la loro energia devono essere una testimonianza e un incoraggiamento per tutti i compagni, per i giovani di tutto il Paese. Perche’ lo studio di questa disciplina e’ lo studio di una disciplina che e’ trasversale a tutte le altre. Quella informatica e’ una competenza che e’ importante acquisire gia’ dai primi anni di scuola per poter essere partecipi nella nostra societa’ e per poter entrare da protagonisti nel mondo del lavoro. Ben vengano allora riconoscimenti come questo raggiunto in Giappone. Grazie ai nostri atleti per questi bronzi, grazie ai loro docenti che li hanno sostenuti e hanno lavorato per questo risultato e un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti che affronteranno le prossime gare. Tocca a loro ora portare avanti il testimone e siamo certi che lo faranno nel migliore dei modi”.

“Siamo felici di sostenere come ogni anno questa iniziativa che premia e valorizza i migliori talenti mondiali nell’informatica e che ha un ruolo importante nel promuovere la diffusione della cultura e della formazione tecnico-scientifica tra le nuove generazioni. Questi studi non sono solo fattore abilitante di accesso al mondo del lavoro del futuro ma sono anche strumento fondamentale per raggiungere l’obiettivo di rispetto della diversity e dell’inclusione sociale”, dichiara Giuseppe Mastronardi, Presidente di AICA.

“Con quattro bronzi vinti, gli studenti selezionati a partecipare alle IOI si sono dimostrati tra i piu’ brillanti giovani scienziati informatici al mondo di cui siamo davvero orgogliosi. Ma le fatiche non sono finite: agli studenti che hanno conquistato il podio in Giappone e a tutti coloro che parteciperanno alle imminenti Olimpiadi Italiane di Informatica, facciamo i nostri migliori in bocca al lupo per il raggiungimento di eccellenti risultati!”.

La fase finale delle Olimpiadi Italiane di Informatica, organizzate dal ministro dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e da AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico – per il tramite del Comitato Olimpico, si svolgera’ da giovedi’ 13 settembre a sabato 15 presso l’Itst Marconi di Campobasso e coinvolgera’ un centinaio di studenti italiani della scuola secondaria di secondo grado, che si sfideranno in gare a base di programmazione e creativita’, tutti pronti a contendersi il titolo di Campione Italiano di Informatica 2018.