Belen VS Nina Moric. La modella croata deve risarcire la Rodriguez

Per queste accuse, Belen aveva chiesto un ricarcimento di 20 mila euro. Cifra che avrebbe donato in beneficenza. Ma tutto non è andato secondo i piani della Rodriguez. Il Tribunale di Milano infatti ha predisposto che la Moric debba versare 600 euro per la diffamazione in aggiunta al risarcimento delle spese legali affrontate dalla modella argentina.