La vita e la carriera di Maradona in una serie tv di Amazon

ROMA – Amazon Prime Video racconterà la vita di Diego Armando Maradona. L’infanzia – tra Argentina, Spagna e Italia – e la straordinaria carriera.

La serie, ancora senza data di uscita, mostrerà, inoltre, il ruolo fondamentale che il calciatore ha ricoperto nel portare la nazionale argentina a vincere i Mondiali di Messico 86 e due scudetti, una Coppa Italia, la Coppa Uefa e la Supercoppa italiana al Napoli. Non saranno trascurati neanche gli eccessi e le controversie.

Ad interpretare il campione tre attori sudamericani: Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt.

Per il ruolo di Claudia Villafane (la donna che Maradona sposò nel 1989 e dalla quale divorziò poi dopo dieci anni di matrimonio), invece, sono state scelte due attrici: Julieta Cardinali e Laura Esquivel.

Prodotta da BTF Media in collaborazione con Dhana Media e Raze, Maradona sarà girata tra Argentina, Uruguay, Spagna, Italia e Messico per seguire le reali avventure e disavventure del Pibe de Oro. “La storia avrà uno sguardo senza precedenti su Maradona, non solo come un campione, ma anche come un uomo”, ha annunciato Fransisco Cordero, CEO di BTF Media.