NEO GEO Mini, aperti i pre-ordini anche in Italia

Sono aperti anche in Italia i pre-ordini per NEO GEO mini, la riedizione portatile della popolare console Anni 90 di SNK.

Con un display da 3,5 pollici, il dispositivo consentirà di giocare ovunque, senza necessità di collegarsi a un televisore o monitor, adattandosi al palmo di una mano. La console includerà 40 titoli classici del sistema NEO GEO originale. Il prezzo in offerta di lancio è di 129,99 euro. La mini console sarà disponibile nei negozi a partire dal 10 ottobre.

Il NEO GEO mini sarà disponibile in due diversi modelli, uno per il mercato asiatico e l’altro per i mercati esteri.

Con il suo design in nero, bianco e rosso, la versione giapponese del mini riprodurrà fedelmente il cabinet arcade originale.

La versione estera avrà un design semplice e moderno in nero, bianco e blu.

Giochi inclusi:

Action Games:

Metal Slug

Metal Slug 2

Metal Slug 3

Metal Slug X

Metal Slug 4

Metal Slug 5

King of the Monsters

King of the Monsters 2

Sengoku 3

Magician Lord

Blue’s Journey

Shock Troopers

Shock Troopers 2nd Squad

Robo Army

Crossed Swords

Mutation Nation

3 Count Bout

Fighting Games:

King of Fighters 95

King of Fighters 97

King of Fighters 98

King of Fighters 2000

King of Fighters 2002

Art of Fighting

Fatal Fury Special

Real Bout Fatal Fury

Garou: Mark of the Wolves

Samurai Showdown II

Samurai Showdown IV

Samurai Showdown V Special

Last Blade 2

World Heroes Perfect

Kizuna Encounter

Ninja Masters

Sports Games:

Top Players Golf

Super Sidekicks

Football Frenzy

Shooting Games:

Blazing Star

Last Resort

Ghost Pilots

Puzzle Games:

Puzzled