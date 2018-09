Quando Filippo scriveva a Lady Diana: “Nessuno sano di mente ti lascerebbe per Camilla”

ROMA – “Nessuno sano di mente ti lascerebbe per Camilla”. Così, nel 1992, Filippo (consorte della regina Elisabetta) scriveva a Lady Diana. A rivelarlo il Mirror. Il tabloid ha pubblicato una presunta lettera datata luglio ’92, un mese prima dell’ufficializzazione del divorzio della Spencer da Carlo.

“Non abbiamo mai immaginato che avrebbe potuto desiderare di lasciarti per lei – si legge ancora-. Una simile prospettiva non era mai entrata nelle nostre teste”.

Filippo suocero affettuoso

Nella missiva, Filippo mostra il suo affetto nei confronti della nuora. Come un padre, però, non mancano i rimproveri: “Puoi dire onestamente che la relazione di Carlo con Camilla non abbia nulla a che fare con il tuo comportamento nei suoi confronti nel vostro matrimonio?”. Insomma, la colpa sarebbe di quello “sciocco” di Carlo per aver messo a repentaglio la sua reputazione ma non solo.