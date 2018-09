“Questo mercoledì oscuriamo le immagini per ricordare che oggi, 12 settembre, il Parlamento europeo potrà decidere se approvare la #LibertàdiPanorama”.

E’ quanto si legge sulle pagine di Wikipedia, che continua la sua protesta per la modifica del diritto d’autore oscurando le immagini a corredo degli articoli dell’enciclopedia.

Ma di cosa si tratta esattamente?

Oggi il Parlamento europeo voterà su cambiamenti alla legge sul diritto d’autore che detteranno le modalità di comunicazione nell’era digitale.

“Dopo quasi vent’anni dall’ultima riforma”, si legge su Wikipedia “l’Europa ha la rara opportunità di correggere il diritto d’autore adottando norme che non riflettano quella visione di creazione unilaterale attualmente incarnata nelle leggi europee, ma piuttosto il modo in cui oggi le persone creano e condividono online. Wikimedia auspica una legge che salvaguardi il pubblico dominio e che non obblighi a prefiltrare inefficacemente i contenuti.

La protesta di Wikipedia si focalizza su un punto in particolare incluso nella normativa, l’articolo 13, che prevede un sistema di riconoscimento preventivo del materiale condiviso. Come Content ID di YouTube, i contenuti sarebbero verificati prima di essere diffusi online. In caso siano protetti da diritto d’autore verrebbero immediatamente bloccati ed eliminati.