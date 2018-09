E’ normale che da una settimana prima si avvertano i sintomi del ciclo?…

Salve dottore, è normale che già da una settimana prima si avvertano i sintomi del ciclo?(dolori al seno, fame e dolori alla schiena), noi facciamo solo sesso anale e il mio fidanzato non è mai venuto dentro. lei cosa mi dice?

grazie in anticipo

Anonima

Cara Anonima,

i sintomi di cui ci parli (dolori al seno, fame e dolori alla schiena) possono comparire prima, durante e dopo il ciclo mestruale.

In particolare il dolore al seno può manifestarsi dai due ai sette giorni che precedono il ciclo mestruale e tende a regredire con l’arrivo del ciclo mestruale. Ciò può dipendere dall’azione degli estrogeni non bilanciata dal progesterone che agisce a livello periferico provocando modificazioni fisiche quali la ritenzione idrica con edema localizzato e tensione mammaria.

Per quanto riguarda il rischio di una gravidanza puoi stare tranquilla poiché affinché avvenga un concepimento tecnicamente è necessario un rapporto completo con eiaculazione interna alla vagina nel periodo fertile della donna in assenza di contraccettivi.

Per qualsiasi altro dubbio torna a scriverci quando vuoi!

Un caro saluto!