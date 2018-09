ROMA – iPhone XS, XS Max e il low cost XR. Sono tre i nuovi melafonini che Apple ha presentato, puntuale come ogni anno, allo Steve Jobs Theatre di Cupertino. Evoluzione del tanto chiacchierato X, i nuovi modelli introducono il sistema dual sim e promettono performance di alto livello grazie al chip A12 Bionic.

I display

Nei primi due lo schermo monta pannelli OLED, dando vita a un display HDR con la migliore fedeltà cromatica del settore, neri assoluti e straordinari livelli di contrasto e luminosità. Per il modello low cost, invece, Cupertino ha optato per quello che dice essere il display LCD più evoluto di sempre. Il pannello è progettato con un sistema di retroilluminazione che si estende fino agli angoli estremi del dispositivo per dare colori realistici da un bordo all’altro .

Tutti e tre sono resistenti all’acqua e alla polvere. Molto più dei loro predecessori. Gli Iphone XS e XS Max possono sopportare fino a 2 metri di profondità, l’iPhone XR 1 e tutti fino a mezz’ora di esposizione.

Il dual sim

La vera novità è il supporto dual sim. I nuovi iPhone faranno da supporto a due numeri di telefono diversi con due linee raggiungibili in contemporanea, anche quando una delle due è occupata in una conversazione.

I prezzi

L’iPhone XR parte da 899 euro a differenza dei 1189 e dei 1289 richiesti per le versioni base di iPhone XS e iPhone XS Max. In ogni caso, i primi ad arrivare sul mercato saranno i modelli con schermo oled. Disponibili in tagli da 64, 256 e 512 gb e nelle colorazioni argento, oro e Space Grey, iPhone XS e XS Max si potranno ordinare a partire dal 14 settembre e saranno disponibili dal 21. Il modello LCD invece, da 64, 128 e 256 gb e nelle colorazioni bianco, nero, blu, corallo, giallo e rosso Product Red, si potrà prenotare dal 19 ottobre e sarà disponibile dal 26.