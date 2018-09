FIFA 19, disponibile la demo gratuita per PS4, Xbox One e PC

Conto alla rovescia per il primo assaggio di FIFA 19.

EA Sports rilascerà oggi la demo gratuita per PS4, Xbox One e PC, presumibilmente tra le 16.00 e le 19.00, ore italiane.

La demo di FIFA 19 permetterà di provare in anteprima le novità annunciate da EA Sports, dall’approccio tattico ai tocchi tecnici, con il nuovo sistema Active Touch.

Sarà possibile sperimentare due modalità:un match di Champions League e un anteprima di “Il Viaggio: Campion”, terzo e ultimo capitolo dell’avventura calcistica di Alex Hunter.

Le squadre giocabili sono 10: Juventus, Roma, Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, PSG e Tottenham.