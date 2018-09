Fedez e la canzone per Leone: “Hai cambiato la mia vita”

ROMA – “Appena sei venuto al mondo ti ho scritto una canzone. Non è una canzone come le altre. Sono parole che mi mettono a nudo. Parole dedicate a te, che presto potrò far sentire agli altri”. Così Fedez, parlando di una sua nuova canzone, anticipa il suo prossimo lavoro discografico, più intimo, più maturo. Su Instagram, il rapper ha scritto un lungo messaggio al figlio Leone, il primogenito frutto dell’amore con Chiara Ferragni.

Del nuovo disco, Fedez ha sempre tenuto lo stretto riserbo. Gli unici indizi sono arrivati tramite le storie di Instagram. Con piccoli video dallo studio di registrazione o in casa mentre a fare il primo ascolto erano Chiara e Leone. “È una canzone che ti sto facendo ascoltare ormai da 5 mesi – scrive ancora Fedez, rivolgendosi a suo figlio – ma che fra pochi mesi non sarà più solo nostra. Non ti nascondo però che questa volta il salto da una dimensione così intima a un palcoscenico pubblico mi mette un po’ di tensione”.

Insomma, Fedez mette a nudo la sua anima e ammette: “Da quando sei arrivato niente è più come prima. La verità è che con la vita che ti ho dato ho cambiato la mia”.

Il messaggio accompagna lo scatto di papà Fedez con un sorridente Leone. Uno scatto da oltre 600 mila like. Con la foto, è presto arrivato il commento della Ferragni: “È la canzone più bella del mondo”. Celere anche la risposta di Fedez: “Anche se una volta ha vomitato mentre la sentiva”.