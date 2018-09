Al Roma Comic Off si ride con Romeo e Giulietta – Dab version

Per il quarto anno consecutivo, il festival ROMA COMIC OFF porta in scena una lunga serie di spettacoli comici, dal 13 al 23 settembre. Dieci giorni di spettacoli, ciascuno dei quali replicato per due sere consecutive, portati in scena da attori, attrici e compagnie provenienti da tutta Italia.

Il 18 e 19 settembre alle ore 21.00 è in programma al Teatro Marconi “Romeo e Giulietta – Dab version”, con gli attori dell’Accademia Santa Rita e gli allievi del corso Menandro del Teatro della Scuola. Una versione originale e fresca del grande classico shakespeariano, adattata e diretta da Beppe Farina, in cui si intrecceranno le vicende delle due famiglie agli antipodi. Al centro della storia i due innamorati, circondati da personaggi credibili ma a volte bizzarri. Il tutto impreziosito da

musiche dei nostri giorni.