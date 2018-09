Il ritorno di Lara Croft in Shadow of the Tomb Raider

Caratteristiche

– Affronta il luogo più letale del pianeta Terra: domina la spietata natura della giungla per cercare di sopravvivere. Esplora intricati sistemi di cunicoli subacquei e immergiti tra misteriosi crepacci carichi di insidie.

– Diventa una cosa sola con la giungla: opposta a un nemico più numeroso e meglio armato, Lara dovrà trasformare l’ambiente in un suo alleato. Colpisci all’improvviso per poi sparire come un giaguaro, usa terra e fango per mimetizzarti e instilla il terrore nei nemici scatenando il caos.

– Scopri tombe oscure e terrificanti: raggiungere questi antichi sepolcri pieni di trappole letali sarà una sfida ardua anche per l’esploratore più abile.

– La storia prende vita: scopri una città segreta ed esplora il più grande ambiente interattivo mai visto nella serie di Tomb Raider.