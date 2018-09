ROMA – Musica e divertimento, ogni venerdì, dal 14 settembre. Torna, puntuale come ogni anno,Tale e Quale Show, il varietà che – per l’ottava edizione – vede Carlo Conti al timone dell’avventura che vedrà 12 vip cimentarsi in performance apparentemente impossibili.

Sul palco vedremo la “iena” Andrea Agresti, le cantanti Roberta Bonanno e Alessandra Drusian (voce dei Jalisse), le showgirl Matilde Brandi e Guendalina Tavassi, il cantautore Massimo Di Cataldo, la soubrette Antonella Elia, gli attori Mario Ermito e Giovanni Vernia, una donna di spettacolo come Vladimir Luxuria, un volto già noto del programma come Antonio Mezzancella, e Raimondo Todaro, storico “insegnante ballerino” di “Ballando con le stelle”.

Il resto del cast rimane collaudato. New entry Matteo Beccucci, ex concorrente di X Factor e dello stesso Tale e Quale Show. Il cantautore, però non è l’unica novità del programma. Ad aggiungere un tocco in più di simpatia ci saranno Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. I due faranno parte della giuria che vede Loretta Goggi, pilastro sin dalla prima stagione.

Ecco le impressioni della vigilia