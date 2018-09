Lenny Kravitz nel 2019 in Italia per due grandi concerti

Roma – Lo sappiamo che maggio è lontanissimo, ma certi appuntamenti vanno organizzati in anticipo! È questo il caso del ritorno in Italia di Lenny Kravitz.

Il compositore, produttore e polistrumentista statunitense ripartirà per la terza parte del suo tour mondiale iniziato in Messico e continuato nei palazzetti e negli stadi di tutta Europa ed è pronto a tornare anche in Italia. Il suo “RAISE VIBRATION TOUR” fa tappa al Mediolanum Forum di Assago a Milano l’11 maggio e poi, il giono dopo, all’Unipol Arena Casalecchio diReno Bologna.

Considerato come uno dei più grandi artisti rock dei nostri tempi, Lenny Kravitz ha superato generi, stili, razze e ceti, con una carriera musicale trentennale immersa nel soul ’60 e ’70, nel rock e nel funk. Nessuno come lui ha saputo mescolare generi e stili, dall’uscita di Let Love Rule nel 1989 ha venduto 40 milioni di album in tutto il mondo e ha vinto quattro GRAMMY® Awards consecutivi, stabilendo il record di vittorie nella categoria ‘Best Male Rock Vocal Performance’. I colleghi Madonna, Aerosmith, Prince, David Bowie, Mick Jagger, Jay-Z, Drake, Avicii, e Alicia Keys hanno colto l’occasione di collaborare con lui. Attore acclamato, le sue comparse sul grande schermo includono The Hunger Games, Precious e The Butler di Lee Daniel. La sua azienda creativa Kravitz Design Inc, raccoglie un portfolio notevole, da alberghi a progetti condominiali, residenze private e leggendari brand come Rolex, Leica e Dom Perignon.