Cascare nei tuoi occhi, online il video del nuovo singolo di Ultimo

Ehi

Vorrei conoscerti quando è mattina

Dirti la sera: “Ti prego spegni la luce”

Vorrei svegliare con te il mio vicino

Per il casino e non dargli mai pace

Ma non è facile

Neanche difficile

Forse è impossibile

Sicuro instabile

Vorrei lasciare sul tuo comodino

Un caffè caldo per ogni mattina

Vedere che ti svegli d’improvviso e poi

Chiudi gli occhi e fingi di dormire

E non è facile

Neanche difficile

Forse è impossibile

Sicuro instabile

Ma poi mi parli dei tuoi drammi

Dei tuoi genitori

Che sono assenti e non li vedi

Da anni migliori

E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena

Che quando parli non ti guarda e non pone il problema

Ed io che invece vorrei solo averti più vicino

Cascare nei tuoi occhi e poi vedere se cammino

Che sono grandi come i dubbi che mi fanno male

Ma sono belli come il sole dopo un temporale

E poi ti penserò

E poi ti penserò

E poi ti perderò

E poi ti perderò

Vorrei spiegarti che fuggire non serve

Se nessun posto è abbastanza lontano

Se nessun posto è abbastanza lontano da te e

Vorrei parlarti ma non riesco mai a farlo

E rovinare tutto quello che è stato

Che a volte le parole sono un inganno

Sono i rimorsi di chi se n’è andato

E non è facile

Neanche difficile

Forse è impossibile

Sicuro instabile

Ma poi mi parli dei tuoi drammi

Dei tuoi genitori

Che sono assenti e non li vedi

Da anni migliori

E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena

Che quando parli non ti guarda e non pone il problema

Ed io che invece vorrei solo averti più vicino

Cascare nei tuoi occhi e poi vedere se cammino

Che sono grandi come i dubbi che mi fanno male

Ma sono belli come il sole dopo un temporale

E poi ti penserò

E poi ti penserò

E poi ti perderò

E poi ti perderò