Quelli che il calcio torna nel pomeriggio di Rai 2

ROMA – È fissato per oggi, alle ore 13.45 su Rai2 e per la prima volta in simulcast su Radio2, l’appuntamento con la 26a stagione di Quelli che il Calcio. Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, per la seconda volta alla conduzione dello storico programma, tornano a raccontare lo sport più amato d’Italia con il loro inconfondibile e apprezzato mix di informazione, comicità, ironia e show che per la prima volta andrà in onda anche in versione radiofonica: Quelli che…a Radio2, on air con Tamara Donà e Gianluca Gazzoli.

Riconfermata la squadra ormai collaudata e vincente dello scorso anno, che intratterrà il pubblico televisivo per 31 puntate: i comici Ubaldo Pantani, con le sue irresistibili imitazioni ed esilaranti incursioni, Toni Bonji e Antonio Ornano, Melissa Greta Marchetto alla postazione web, Emanuele Dotto alla postazione tecnica, Federico Russo al Pub di Corso Sempione, l’inviato Francesco Mandelli, Mimmo Magistroni, che ripropone i goal della serie A con i “pulcini” della squadra delle città locali, e i commentatori al grande tavolo, la leggenda italiana del tennis Adriano Panatta, l’arbitro degli arbitri Paolo Casarin, il Campione del Mondo Fulvio Collovati e il guru dei motori Giorgio Terruzzi, insieme a tanti altri amici che si alterneranno di settimana in settimana (per la prima puntata presenti Dario Vergassola ed Eleonora Pedron). Novità nel cast per la stagione 2018/2019 è l’attrice e imitatrice Brenda Lodigiani che nella prima puntata interpreterà Diletta Leotta.

Shade, il primo ospite della stagione

Il primo degli ospiti dal mondo dello spettacolo e della musica in particolare che si succederanno in questa nuova stagione è il rapper Shade, che riproporrà la sua ultima hit, “Amore a prima insta”, che ha già superato le 18 milioni di views su YouTube; oltre a fermarsi al tavolo per commentare le partite, Shade si esibirà con Luca e Paolo in un “centone” della sua “Bene ma non benissimo”.

Gli sketch musicali e i “centoni”, tutti rigorosamente dal vivo, sono affidati ancora ai Jaspers, giovane band milanese, che si esibiranno con Luca e Paolo e gli ospiti in studio.

Al centro del programma, il campionato di serie A, raccontato ogni domenica in 3 ore di diretta con i collegamenti dalle tribune degli stadi per seguire live le partite, gli approfondimenti degli esperti e un’ampia finestra dedicata al mondo del web e dei social, per garantire una costante interazione coi telespettatori via internet.

Sotto la regia di Luigi Antonini, nello studio Tv3 del Centro di Produzione Tv Rai di Milano, con la scenografia di Alessandro Galasso, Quelli che il calcio è uno dei programmi storici della tv italiana. Capace di restare sempre al passo coi tempi grazie al suo linguaggio trasversale che unisce uomini e donne, giovani e meno giovani, quest’anno verrà arricchito anche dalla “energica” collaborazione con Rai Radio2: la sua versione radiofonica, infatti, Quelli che… a Radio2, sarà on air con un duo inedito tanto per la radio quanto per la tv, composto da Tamara Donà e Gianluca Gazzoli, in un simulcast che sarà un programma nel programma, per commentare tutto quanto succede in tv su Rai2 ma anche per raccontare com’è cambiata la domenica degli italiani.