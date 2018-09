Ho bisogno di un consiglio sulla dimenticanza delle pillole…

Salve ho bisogno di un vostro consiglio in merito alla dimenticanza di una delle pillole contraccettive. Assumo la pillola yasminelle e ho dimenticato assumere la terza pillola della prima settimana la quale l’ho assunta tredici ore esatte dopo la dimenticanza. Ho avuto rapporti completi sia prima che dopo C’è rischio di rimanere incinta ???

Giulia

Cara Giulia,

la pillola è un metodo anticoncezionale ormonale che inibisce l’ovulazione, l’assunzione regolare di essa garantisce quindi che non si attivi tale processo, condizione necessaria affinchè ci possa essere la possibilità di una gravidanza. Tu hai assunto la pillola dimenticata a limite con il tempo che garantisce la copertura, ed inoltre ti trovi nella prima settimana di assunzione della pillola che viene considerato uno dei periodi più a rischio, se nel periodo oltre le 12 ore si fosse attivato il processo ovulatorio allora potrebbe esserci la possibilità di una gravidanza. Maggiore è il numero di ore che trascorre dalla dimenticanza della pillola maggiore sarà il rischio. In definitiva il linea potenziale i rapporti avuti poco prima e dopo sono da considerarsi non protetti, sebbene comunque va tenuto in considerazione che hai assunto la pillola dimenticata appena un’ora dopo la finestra di sicurezza.

Per una maggiore tranquillità ti suggeriamo di contattare il tuo ginecologo di fiducia, che magari conoscendo o approfondendo il tuo tipo di ciclo potrà suggerirti il modo migliore in cui procedere.

Se hai altri dubbi o domande torna pure a scriverci.

Un caro saluto!

17 settembre 2018