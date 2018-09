ROMA – Per la 79esima volta, torna stasera Miss Italia con la finale del concorso, in onda su La7 alle 21.15. Alla conduzione Francesco Facchinetti e Diletta Leotta.

33 le Miss in gara. Tra queste Chiara Bordi, Miss Miluna Lazio. 18enne di Tarquinia, Chiara ha una gamba artificiale. Nel 2013, un brutto incidente stradale le ha causato l’amputazione quando aveva solo 13 anni. Per questo è stata presa in giro, derisa e sommersa dai commenti cattivi che la incolpavano di voler fare solo pietà alla giuria.

“Fai schifo, vattene a casa e non fare pena agli italiani che ti votano xke sei storpia”, le ha scritto una donna, aizzando una polemica senza fine sui social.

Non è, però, la prima volta che di Miss Italia non si parla solo di bellezza. Nel corso delle 79 edizioni, sono tante le occasioni che hanno fatto scandalo e polemica. Eccole nella gallery, insieme a qualche curiosità.