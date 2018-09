Si vola in Africa con Pechino Express. Da giovedì 22 settembre su Rai2

La gara

Circa 1.800 ore di riprese in 6 settimane con 14 telecamere, 20 micro-camere, 1 drone, per raccontare la più avvincente e avventurosa gara della TV italiana: “la curiosità è aver coinvolto anche operatori professionali locali“, ricorda Fabiani. Come sempre, le coppie dovranno spostarsi da una tappa all’altra contando solamente sulla propria resistenza fisica, sull’intraprendenza, sulla capacità di adattamento e sullo spirito di iniziativa. Avranno a disposizione uno zaino con una dotazione minima e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. Dovranno affrontare sfide, superare prove e arrivare alla meta finale. Per la coppia vincitrice, un premio in denaro da devolvere all’organizzazione non governativa Amref per attività benefiche nel continente.

L’itinerario

Per quanto riguarda l’itinerario, oltre 15.000 i chilometri percorsi dal cast e da una troupe composta da più di 100 persone, suddivisa in 15 unità, professionisti provenienti da Italia, Belgio e tutti i paesi visitati. Si tratta del tragitto più lungo mai realizzato di tutte le edizioni di “Pechino Express” in tutto il mondo.

Si parte dalla porta d’Africa, dalla medina dell’antichissima Tangeri, la città delle spie che ha affascinato scrittori e artisti, e si prosegue verso la spettacolare città blu, Chefchaouen, Fez, il deserto del Sahara, tra le tribù Berbere, Ouarzazate, Marrakech fino a raggiungere Casablanca, con la sua Corniche e le immense moschee.

Le coppie saranno poi catapultate nel cuore del continente africano, nell’incontaminata Tanzania (tra maestosi animali, paesaggi sconfinati e lo spettacolare Kilimangiaro), e concluderanno il percorso nella Repubblica Sudafricana, con i suoi immensi parchi e le frenetiche città.