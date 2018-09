Agli studenti che hanno già sostenuto i test di ingresso, a quelli ancora indecisi sul percorso da intraprendere, a quelli che arrivano dall’estero, alle famiglie che accompagnano i propri ragazzi in questo delicato passaggio fra la scuola superiore e l’università: è a loro che l’Università di “Tor Vergata” dà il benvenuto con le Welcome Weeks 2018, le settimane di accoglienza che fino al 30 settembre aprono le porte dell’Ateneo a chiunque desideri conoscerlo più da vicino e fare una scelta consapevole per il proprio futuro.

Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14 presso il nuovo complesso del Rettorato di Via Cracovia 50 a Roma, un nutrito staff accoglie i visitatori con desk dedicati alle diverse Macroaree (Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze MM.FF.NN.), presentazioni e incontri specifici.

Presso i punti informativi, gli studenti potranno saperne di più sulle tasse universitarie, modalità di presentazione dei documenti per le agevolazioni, sui programmi di mobilità e di studio all’estero, sui corsi di lingua e le attività sportive e culturali che offre l’Ateneo, sull’assistenza medica e sul servizio White Code del Policlinico “Tor Vergata” per i fuori sede e gli studenti internazionali.

Ancora, sono presenti punti informativi dedicati a servizi bancari, abitativi, alla mobilità cittadina e nazionale, al rilascio del codice fiscale, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate fino alle procedure di immatricolazione e riconoscimento dei titoli esteri.

“Il nostro Ateneo investe molte energie e risorse per offrire la migliore accoglienza possibile – è il commento del Rettore Giuseppe Novelli – andando incontro ad ogni specifica esigenza degli studenti, cuore pulsante delle università. A “Tor Vergata” abbracciamo il concetto di “campus life”, proponendo una esperienza a 360 gradi che unisca all’elevata qualità della nostra offerta formativa anche preziosi momenti di socialità, sport, cultura e arricchimento personale. Ai nostri giovani, che molto probabilmente andranno a svolgere un domani un lavoro che oggi ancora non esiste, ci sforziamo di trasmettere competenze trasversali, innovative, vincenti”.

Tra i desk presenti alle Welcome Weeks 2018:



· Agevola (convenzioni e partnership per la comunità universitaria)

· CLA (centro linguistico di Ateneo)

· CLICI (centro di lingua e cultura italiana)

· CARIS (commissione dell’Ateneo Roma “Tor Vergata” per l’inclusione degli studenti con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento)

· CUS (centro sportivo universitario)

· Orto botanico dell’Università di Roma “Tor Vergata”

· Informagiovani Roma

· Ufficio Erasmus + e Overseas

· Segreteria studenti internazionali

Le welcome weeks sono aperto a tutti: studenti internazionali, studenti nazionali e futuri studenti che vogliono conoscere l’offerta formativa e i servizi di #unitorvergata.

Calendario degli eventi e il modulo di registrazione al seguente link: www.form.uniroma2.it